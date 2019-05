A Altice está a analisar as propostas de interesse que recebeu para rede de fibra da antiga PT. Mas garante que não há "urgência" em vender ativos, principalmente a qualquer preço. Dennis Okhuijsen, consultor da Altice, garante que "houve muito interesse" por esta infraesrutura e neste momento "estão a olhar para as propostas". E, tal como já tinham dito, esperam concluir o negócio no final do segundo trimestre, referiu numa conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados do primeiro trimestre.





No entanto, o responsável sublinhou por mais de uma vez que a Altice não tem pressa em vender ativos. "Não temos necessidade de vender ativos a preços baixos. Vamos analisar as propostas e garantir que têm uma avaliação 'premium'. Não temos pressa, até porque organicamente estamos a crescer", reforçou Dennis Okhuijsen, referindo-se não só à rede de fibra da Meo mas a todos os ativos do grupo.