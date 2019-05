Rede de fibra da antiga PT não despertou interesse de empresas portuguesas

"Há várias propostas em cima da mesa" pela rede de fibra ótica da antiga Portugal Telecom. Mas nenhuma da parte de uma empresa portuguesa. A informação foi revelada esta sexta-feira, por Alexandre Matos, administrador financeiro da Altice Portugal, durante um encontro com jornalistas no âmbito da apresentação dos resultados do primeiro trimestre. "Dos contactos que temos, todas as propostas são de consórcios internacionais", sustentou.





O responsável sublinhou ainda que a decisão do vencedor e os moldes da operação são da responsabilidade da casa-mãe. De momento, "todas as hipóteses estão em aberto", referiu. Ou seja, a decisão da empresa de ficar com uma fatia maioritária ou minoritária na operação de venda desta infraestrutura vai partir da Altice e vai depender também das propostas que estão em análise. A decisão deverá ser tomada até ao final do segundo trimestre.