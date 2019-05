Patrick Drahi: “2019 vai ser um ano muito bom” para a Altice

"A reestruturação do grupo está concluída". A garantia foi dada esta quinta-feira por Patrick Drahi, fundador e presidente do grupo de telecomunicações Altice, numa conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados do primeiro trimestre. "Não vai haver mais custos com a reestruturação", acrescentou o responsável.





O responsável referia-se ao plano implementado pelo Grupo no final de 2017 para fazer face à elevada dívida que a empresa tinha após inúmeras compras de ativos durante alguns anos. Na altura, Patrick Drahi anunciou que ia arrumar a casa e vender alguns ativos como algumas operações e infraestruturas não estratégicas. A venda da operação na republica Dominicana e do negócio das torres de comunicações em Portugal e em França foram algumas das alienações que contribuíram para baixar a dívida em mais de 10 mil milhões de euros desde então, situando-se agora em torno dos 30 mil milhões.