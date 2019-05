Altice paga mais de 8% para se financiar em menos de três mil milhões

A Altice está no mercado a realizar uma emissão de dívida, tentando captar 2,8 mil milhões de euros, de acordo com fontes próximas da operação, citadas pela Bloomberg.

A empresa detida por Patrick Drahi estará a oferecer uma taxa de 10,5% na emissão em dólares e entre 8 e 8,25% na dívida em euros, segundo as mesmas fontes que pediram anonimato.

As obrigações da Altice, que têm maturidade em 2025, têm uma "yield" associada de 9,2%, no caso de serem em dólares, e de 6,7%, em euros, de acordo com os dados recolhidos pela Bloomberg.

A agência de informação revela ainda que a dívida emitida terá uma maturidade de oito anos, não sendo possível ser vendida nos primeiros três anos.

"Apesar de os números recentes parecerem bons, a tendência das receitas em França continua a preocupar e a empresa tem tido dificuldades em vender alguns dos seus ativos pelo valor que queria", salientou à Bloomberg Simon Prior, um analista de crédito da Merian Global Investors. "Os investidores estão a pedir um preço maior enquanto estes riscos permanecem."

Esta emissão será feita pela Altice Europe, do Luxemburgo, mas tem uma cláusula que permite que os subscritores possam trocar o emitente para Altice France, no caso de haver problemas financeiros. Desta forma, estes investidores terão prioridade no reembolso face a outros credores.