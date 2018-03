O comunicado da Altice Portugal, emitido pela subsidiária portuguesa, refere apenas os dados para o quarto trimestre. Nos últimos três meses do ano a receita decresceu 1,8% para 536 milhões de euros, com a área de consumidor a cair 6,4% "devido a anteriores perdas de clientes fixos e a uma diminuição do ARPU total fixo, no seguimento de decisões regulatórias durante o terceiro trimestre". No empresarial, a Altice Portugal assume um novo crescimento no quarto trimestre, de 0,7% face ao período homólogo.



Nesse período de final do ano, o EBITDA ajustado da Altice Portugal diminuiu 6,7% para 245 milhões, justificando com "a perda de margem quer no segmento consumo quer no segmento empresarial consequência do forte ambiente competitivo que impacta em particular o líder de segmento".



A Altice Portugal acredita, no entanto, que teve um bom final de ano. Os clientes ligados por fibra óptica cresceram, no ano, 142 mil, sendo 43 mil só no quarto trimestre. " A aceleração no crescimento da fibra permitiu que o parque de clientes do negócio fixo crescesse no quarto trimestre de 2017 seis mil adições líquidas, representando o melhor desempenho nos últimos cinco anos".



A nível internacional, as receitas do grupo cresceram à boleia dos Estados Unidos, mas este negócio foi, já este ano, separado. A nível europeu as receitas atingiram 14,719 mil milhões em 2017, com o EBITDA a estabilizar nos 5,78 mil milhões.







