Altice quer que clientes em Portugal não mudem de operadora

Miguel Baltazar

É uma nova gestão em Portugal em energia e dinamismo e empenhada na estratégia da Altice. Foi com estas palavras que Dexter Goei, presidente do grupo Altice, iniciou a conferência com analistas, onde caracterizou 2017 para o grupo como o ano da integração e execução.

Depois dos elogios à gestão, coube no entanto a Dennis Okhuijsen, presidente da Altice Europe, a descrição do ano da unidade portuguesa, da qual transmitiu um sinal de que estava a haver uma inversão da tendência. E explicou que no negócio de retalho no quarto trimestre de 2017 a Meo acrescentou 43 mil clientes de fibra óptica, a maior alguma vez conseguida, o que permitiu que as adições líquidas no negócio de fixo crescessem 6 mil clientes, o que acontece pela primeira vez nos últimos cinco anos.

E garantiu que pela primeira vez nos últimos quatro anos, a Altice Portugal foi líder na adição de clientes de televisão.

É com estes dados que a Altice reforça que a estratégia em reforçar a rede de fibra é a acertada, estimando uma cobertura nacional com esta tecnologia, até atingir os 5,3 milhões de casas cabladas. Actualmente está nas 4 milhões de casas. "Não estamos a perder quota, estamos a conquistar com a tecnologia certa". O objectivo é, no entanto, ter menos "churn", acrescentou, o que significa ter menos clientes a mudar para outra operadora. O que permite ter menores custos operacionais, acrescentou.

Além desta estratégia de ter dos melhores indicadores em termos de "churn", assume a estratégia de regressar ao crescimento na base de clientes.

E garante não prever subidas de preços.