Altice sonda MásMovil como candidata à compra da operação em Portugal

A Altice está a trabalhar com a Lazard para preparar a venda da operação em Portugal por 7,3 mil milhões de dólares (cerca de 6 mil milhões de euros), no âmbito de um processo que poderá arrancar já em julho, avança a Reuters, citando duas fontes anónimas. E que vai no mesmo sentido de notícias anteriores.

Além da MásMovil, outras das principais operadoras de telecomunicações da Europa, como a Telefónica e a Orange, já foram igualmente alertadas para esta venda, a par com grandes fundos de "private equity" com investimentos neste setor, aponta a Reuters.

No passado dia 4, o Expresso sublinhava que possível venda da Altice Portugal já estaria a despertar atenções entre alguns gigantes das telecomunicações.

Segundo o semanário, que referia "fontes financeiras e do setor das telecomunicações", existiam já "vários potenciais candidatos" à compra da dona da Meo. A francesa Orange, que já foi parceira da Nos, a espanhola MásMóvil, que detém a Nowo, e o fundo KKR, que chegou a deter a Nowo e a Oni Telecom, eram os candidatos apurados pelo semanário.

Segundo as mais recentes previsões dos analistas, a potencial venda da Altice Portugal poderia render entre seis a sete mil milhões de euros aos franceses do grupo Altice, liderado por Patrick Drahi (na foto).