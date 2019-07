Anacom avança com novas regras para facilitar acesso às condutas da Meo

A Anacom aprovou um conjunto de medidas com o objectivo de facilitar o acesso às condutas e postes da Meo pelas outras operadoras, entre as quais a redução do prazo de instalação previsto e a simplificação do processo.





A entidade liderada por João Cadete de Matos concretiza que se trata de alterações à oferta de referência de acesso a condutas (ORAC) e à oferta de referência de acesso a postes (ORAP) da MEO. E, entre as alterações destaca a "redução do prazo de instalação previsto na ORAC e a simplificação do processo", isto porque o operador passa a notificar a Meo de que vai fazer uma instalação, com pelo menos três dias úteis de antecedência face à data da intervenção". Atualmente, existe um agendamento da instalação para uma janela entre o 7.º e o 15.º dia útil após a receção do pedido do beneficiário.