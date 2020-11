Anacom cede no 5G. Operadores prometem batalha judicial

A Anacom avançou com alguns “ajustamentos” ao projeto de regulamento para o leilão do 5G e deixou cair algumas das propostas iniciais que geraram fortes críticas dos operadores, e até queixas em Bruxelas. No entanto, as operadoras consideram que as medidas continuam a promover a “discriminação” e prometem recorrer a todos os meios para “travar” o regulamento final apresentado esta quinta-feira pelo regulador.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...