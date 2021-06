Apritel: Preço das comunicações desce mais em Portugal que nos países com restrições à fidelização

Os dados do Eurostat relativos a maio "demonstram mais uma vez a forte dinâmica competitiva do mercado português de comunicações eletrónicas", salienta a Apritel, numa nota sobre os preços do setor praticados em Portugal."Os dados do Eurostat contrariam a tese da Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] de que mais restrições à fidelização potenciam descidas de preços", aponta a associação."França e Dinamarca, os exemplos dados pelo regulador, ou viram os seus preços aumentar significativamente no período (+2,5% em França) ou tiveram os preços praticamente estagnados (-0,1% na Dinamarca)", acrescenta.Nos últimos 12 meses, "a competitividade do setor nacional sai reforçada: em média, o índice dos preços IHPC reduziu-se 0,8% enquanto na EU27 apenas desceu 0,2%".Nos serviços em pacote, que é o que as famílias portuguesas mais utilizam e que no final do ano passado eram subscritos por 88 em cada 100 famílias, de acordo com a Anacom, "Portugal é o quinto país onde os preços mais baixaram nos últimos 12 meses: -2,0%".O preço das telecomunicações praticado em Portugal é um assunto que tem sido alvo de discórdia entre os operadores de telecomunicações e a Anacom, que tem alertado para o aumento dos preços das comunicações."Os comparativos de evolução de preços suportados no IHCP do Eurostat não podem ser utilizados para comparar níveis de preços entre países, apenas a evolução dos mesmos, e com as devidas precauções", reitera a Apritel.