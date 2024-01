Aumentos da Vodafone em pacotes completos vão dos 2,6 aos 5,41 euros

Leia Também Decisão sobre compra da Nowo pela Vodafone só deve ser conhecida em 2024

O tarifário mais caro nesta categoria, o fibra4 Infinity Gold, passará a custar 88,5 euros, mais 3,6 euros. Ao final de um ano, trata-se de uma subida de 43,2 euros.



com uma fidelização de 12 meses, a subida será ligeiramente maior. O fibra4plus, por exemplo, vai custar mais 3,06 euros por mês, passando a mensalidade de 72,67 para 75,73 euros, enquanto o fibra4 Infinity Gold terá um custo de 109,26 euros por mês (mais 4,49 euros).



Sem fidelização, este último pacote terá um custo mensal de 131,68 euros, o que implica um aumento de 5,41 euros.



Além da Vodafone, também a Meo e a Nos vão subir os preços em linha com a inflação, mas a nova tabela só será conhecida nos próximos dias. A decisão das operadoras de subir os preços em linha com a inflação, à semelhança do que ocorreu no ano passado,



Leia Também Meo, Nos e Vodafone voltam a subir preços em 2024. Aumento será em linha com a inflação Já para os clientes que tenham estes pacotes, mas. O fibra4plus, por exemplo, vai custar mais 3,06 euros por mês, passando a mensalidade de 72,67 para 75,73 euros, enquanto o fibra4 Infinity Gold terá um custo de 109,26 euros por mês (mais 4,49 euros).Sem fidelização, este último pacote terá um custo mensal de 131,68 euros, o que implica um aumento de 5,41 euros.Além da Vodafone,, mas a nova tabela só será conhecida nos próximos dias. A decisão das operadoras de subir os preços em linha com a inflação, à semelhança do que ocorreu no ano passado, ignorou a recomendação da Anacom , que pediu "contenção" no aumento dos preços, justificando que, com duas subidas consecutivas em linha com a inflação, "os preços poderiam aumentar 12,8% em dois anos".

Os clientes da Vodafone vão pagar uma fatura mais cara a partir de 1 de fevereiro. O aumento poderá ir até um máximo de 4,3%, em linha com a inflação de 2023.De acordo com a nova tabela de preços, esta segunda-feira divulgada pela operadora, a subida dos tarifários mais completos, ou seja, com quatro serviços (tv+net+voz+móvel) e com fidelização de 24 meses,No caso do pacote fibra4Plus 5GB, que, entre outros, incluí 170 canais e internet com 100Mbps de velocidade, o aumento será de 2,6 euros. Isto significa que a fatura passará dos atuais 61,9 para 64,5 euros, o que representa uma subida de 31,2 euros no acumulado de um ano.