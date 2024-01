Vodafone disponibiliza 5G em todos os tarifários e sem custo extra a partir de fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



"A partir de dia 1 de fevereiro, a Vodafone passa a incluir em todos os seus tarifários o acesso livre à rede 5G, permitindo que os seus clientes usufruam, sem encargos adicionais e automaticamente, das potencialidades da quinta geração móvel, designadamente a maior velocidade e qualidade das ligações de dados", refere operadora, em comunicado.



A decisão surge dois anos depois de a operadora ter lançado as primeiras ofertas comerciais. Até agora, a Vodafone, à semelhança da Nos e da Meo, possibilitou o uso gratuito da rede de quinta geração, com a data para começar a cobrar a ser sucessivamente adiada pelos três grandes operadores.



Na base da decisão de providenciar o acesso a esta rede sem custos adicionais para os clientes está, segundo Luís Lopes, o facto de "a Vodafone pretender que a experiência da tecnologia seja o mais democratizada possível, permitindo também a criação de produtos e serviços diferenciados em benefício dos consumidores". "Foi por isso que decidimos incluí-la em todos os nossos tarifários, sem encargos adicionais para os clientes", refere.



De acordo com o gestor, os dois anos em que a empresa permitiu o acesso experimental "impulsionaram fortemente o uso da rede".

Os clientes da Vodafone Portugal vão poder usufruir da rede 5G sem custos adicionais a partir de 1 de fevereiro, comunicou esta quarta-feira a operadora liderada por Luís Lopes.



A Vodafone anunciou, à semelhança da Nos e Meo, aumentos dos preços até 4,3% para este ano. De acordo com a nova tabela de preços, divulgada pela operadora na semana passada, a subida dos tarifários mais completos, ou seja, com quatro serviços (tv+net+voz+móvel) e com fidelização de 24 meses, poderá ir dos 2,6 euros aos 5,41 euros.