Vodafone fecha parceria com Microsoft para IA generativa. Vai investir 1,3 mil milhões

A Vodafone e a Microsoft anunciaram esta terça-feira uma parceria estratégica a 10 anos para oferecer a mais de 300 milhões de clientes na Europa e em África uma melhor experiência através da utilização de inteligência artificial (IA) generativa.





Através deste acordo, as duas empresas vão colaborar "para transformar a experiência do cliente da Vodafone utilizando a IA generativa da Microsoft, 'hiperescalar' a plataforma de conectividade IoT (internet das coisas) da empresa britânica, desenvolver novos serviços digitais e financeiros para empresas, particularmente as Pequenas e Médias Empresas na Europa e em África e rever a sua estratégia global de nuvem para centros de dados".