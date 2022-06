Autoridade da Concorrência notificada da compra de ativos da Nos pela Cellnex

A Concorrência recebeu em 26 de maio a notificação da operação de concentração.Em 21 de abril, a Nos tinha anunciado a celebração com a Cellnex Telecom um acordo para venda de um portefólio de ativos de comunicações móveis, como torres e coberturas de edifícios, por 155 milhões de euros.A On Tower é uma subsidiária da CLNX Portugal, filial portuguesa do grupo Cellnex, operador europeu que se dedica principalmente à atividade de instalação e gestão de infraestruturas passivas de suporte a redes de telecomunicações sem fios."Atualmente, em Portugal, a Cellnex detém e explora, através da Omtel, On Tower Portugal, InfraTower e Hivory Portugal, mais de cinco mil 'macro-sites'", refere a AdC.Em causa na operação está um "conjunto de ativos atualmente detidos pela Nos Technology correspondentes a infraestruturas passivas para alojamento de equipamentos da rede móvel ('macro-sites')", lê-se na nota.Em abril, a Nos explicou que a venda do portefólio de ativos faz parte da parceria de longo prazo estabelecida em 2020 e está dependente da não oposição da Autoridade da Concorrência.A empresa adiantou que o acordo representará, este ano, um pagamento adicional de 155 milhões de euros, além dos 375 milhões recebidos em 2020 pela venda da Nos Towering.