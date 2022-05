Brasileira Oi reduz reduz prejuízos em 2021 para 8,4 mil milhões de reais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A operadora brasileira Oi, onde a Pharol é acionista, reduziu os prejuízos em 2021, face ao 10,5 mil milhões de reais, cerca de 2 mil milhões de euros. Assim, de acordo com a informação divulgada esta quinta-feira, a empresa registou um prejuízo anual de 8,4 mil milhões de reais em 2021 (1,6 mil milhões de euros). Trata-se de uma variação de 20,4% entre os dois anos, de acordo com a informação fornecida pela Pharol à CMVM.



As receitas da Oi encolheram 4,5% entre os dois anos, passando de 18,8 mil milhões de reais em 2020 para 17,9 mil milhões no ano passado. Já o EBITDA da empresa também baixou 6% contra o ano anterior, passando para 5,5 milhões de reais no ano passado.



A dívida líquida da empresa aumentou 49,4%, crescendo de 21,8 mil milhões de reais para 32,6 mil milhões de reais na totalidade de 2021. O CAPEX da empresa aumentou ligeiramente (3,1%), passando para 7,5 mil milhões de reais.

No trimestre final do ano a operadora registou uma receita líquida de 4,6 mil milhões de reais, que compara com os 4,8 mil milhões de reais de há um ano antes.