Bruxelas quer voltar a descer preços do “roaming” e as mesmas velocidades

A Comissão Europeia volta a fazer uma proposta para baixar os preços do “roaming”. Mas ao mesmo tempo quer garantir que os clientes têm as mesmas velocidades de transmissão de dados quando viajam dentro do espaço europeu.

Bruxelas quer voltar a descer preços do “roaming” e as mesmas velocidades









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.