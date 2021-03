Caixa Geral de Depósitos executa Isabel dos Santos

A Caixa Geral de Depósitos avançou para tribunal com uma ação de execução a uma empresa de Isabel dos Santos. O objeto da execução é Isabel dos Santos e a Kento Holding, através da qual tem uma posição indireta na Nos, através da Zopt, sociedade detida pela empresária angolana em conjunto com a Sonae.



A ação, noticiada pelo Expresso, foi confirmada pelo Negócios no portal da Justiça. A ação entrou esta quinta-feira, 25 de março. Trata-se de uma execução por parte da Caixa Geral de Depósitos tanto à empresária como à Kento Holding Limited. O valor total da execução é de 6,237 milhões de euros.





Leia Também Malta reclama quase 200 mil euros de impostos em dívida a empresa ligada a Isabel dos Santos

Leia Também Quem vai pagar os 653 milhões à PT Ventures?

Foi através da Kento que em 2009 Isabel dos Santos entrou, na então, Zon – que resultou na Nos depois da fusão com a Optimus –, tendo contraído um empréstimo junto do banco público, conforme foi noticiado então.Além do empréstimo, Isabel dos Santos comprou a posição que a Caixa tinha na Zon, o que lhe permitiu ficar com uma posição de 30%, permitindo-lhe discutir uma fusão com a Optimus que lhe deu uma posição de controlo, juntamente com a Sonae, naquela que em 2014 passou a ser Nos.A parceria para ficarem com o controlo da Nos consubstanciou-se na criação da Zopt, uma empresa veículo na qual a Sonae ficou com 50% e Isabel dos Santos, através da Kento e da Unitel International, com os outros 50%.A Zopt detém 52,15% da Nos, posição que está, aliás, arrestada pela justiça no âmbito das investigações a Isabel dos Santos. Só que a Sonae reclama esse arresto, uma vez que a afeta também diretamente, sem que seja parte do caso.Aliás, no seguimento das investigações, Isabel dos Santos e a Sonae chegaram a acordo para dissolverem a parceria, o que levou a Sonae a comprar diretamente ações da Nos.Este não é o primeiro processo de execução da banca a entidades que são controladas por Isabel dos Santos.