Unitel: Tribunal dá razão à Sonangol em indemnização de 330 milhões exigida a Isabel dos Santos

O Tribunal de Recurso de Paris indeferiu o recurso interposto pela Vidatel, de Isabel dos Santos, contestando a decisão da Câmara de Comércio Internacional (CCI) de que a sociedade da empresária angolana indemnizasse a PT Ventures, detida pela Sonangol, em 339,4 milhões de dólares.Segundo comunicado da Sonangol a que o Negócios teve acesso, a decisão proferida esta terça-feira pelo tribunal da capital francesa "confirma a legitimidade da PT Ventures para execução da sentença arbitral no valor de 339,4 milhões de dólares contra a Vidatel".A nota recorda que a CCI tinha determinado, a 20 de fevereiro de 2019, o pagamento desta compensação à PT Ventures "relativa à diminuição do valor das ações da PT Ventures na Unitel".Segundo a imprensa angolana, em causa estaria igualmente a perda de direito de nomeação de representantes da PT Ventures na administração da Unitel.A Sonangol, recorde-se, comprou a PT Ventures à brasileira Oi em janeiro do ano passado.Além da indemnização a pagar à PT Ventures, a Vidatel terá ainda de pagar mais 300 mil euros à empresa agora detida pela petrolífera estatal angolana a título de compensação, bem como as despesas legais.