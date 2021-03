Isabel dos Santos revela gravações secretas para provar “vingança pessoal” em Angola

Isabel dos Santos acusa João Lourenço de estar a seguir uma "agenda política e vingança pessoal" para destruir a sua carreira empresarial, dizendo ter gravações secretas que provam ser este o objetivo do homem que sucedeu a José Eduardo dos Santos na presidência de Angola.

Naquilo que o Financial Times descreve na edição desta segunda-feira, 29 de março, como uma "retaliação significativa", a empresária alega que João Lourenço deu ordens a procuradores, juízes e espiões angolanos para lançarem uma "campanha política" e ações judiciais para desmantelar um império que vai da área da banca às telecomunicações, incluindo em Portugal.

Na resposta a um tribunal de Londres, no âmbito de um processo em que a Unitel reclama a devolução de empréstimos feitos à acionista, a defesa de Isabel dos Santos refere gravações secretas captadas pelo grupo israelita Black Cube, fundado por antigos membros da Mossad, que registaram membros da elite política e empresarial do país, como Carlos Saturnino (Sonangol) ou familiares do ex-vice-presidente Manuel Vicente.

Segundo o jornal, que cita este documento apresentado na justiça britânica, essas conversas revelam a existência de uma espécie de "task force" a nível governamental montada para atingir Isabel dos Santos, incluindo através de "processos judiciais predeterminados", e que "usou os recursos do Estado angolano e do poder instituído".

A alegação de "campanha política" inclui ainda a compra por parte da Sonangol da participação de 25% da brasileira Oi na Unitel e até o processo Luanda Leaks, que Isabel dos Santos garante que foi orquestrado pelos serviços secretos angolanos e depois apenas divulgado pelo hacker português Rui Pinto. Num outro processo, a Sonangol pediu a um tribunal holandês que proceda ao confisco da posição indireta da empresária no capital da Galp Energia. A petrolífera angolana pediu a devolução, alegando que a posição da Exem foi adquirida através de fraude e lavagem de dinheiro.