Cellnex avança para compra de mais torres da Meo

A Cellnex vai avançar para a compra de torres da Meo em Portugal, de acordo com um anúncio da Autoridade da Concorrência, publicado na manhã desta quinta-feira em vários jornais portugueses.

A entidade liderada por Margarida Matos Rosa dá conta de que recebeu no dia 17 de dezembro, a passada sexta-feira, uma "notificação de uma operação de concentração de empresas". A operação em causa consiste na aquisição pela CLNX Portugal à PT Portugal SGPS de "um conjunto de ativos da atual infraestrutura passiva da Meo ("ativos PT)", indica este anúncio.

Leia Também Altice ganha 25 milhões com venda de 700 antenas à Cellnex

É especificado que a CLNX Portugal corresponde à filial portuguesa do grupo Cellnex, que detém e explora atualmente através da OMTEL e On Tower mais de cinco mil macro-sites.



Relativamente aos ativos em causa, estes correspondem "à infraestrutura passiva para alojamento de equipamento da rede móvel (macro-sites), atualmente detida pela Meo, bem como os correspondentes direitos e todos os contratos relacionados e acordos subjacentes".

Leia Também Cellnex Portugal compra mais torres móveis à Meo

Tornando-se pública esta notificação, a AdC explicita que as observações sobre esta concentração devem ser remetidas a esta entidade, através de email, no prazo de dez dias úteis.

Leia Também Cellnex volta a reforçar em Portugal

A Cellnex tem feito ao longo dos últimos anos várias aquisições em Portugal, reforçando a presença no mercado nacional, com o país a ser descrito pela companhia como um "mercado estratégico".

Já este ano, a empresa chegou agora a acordo com a Altice Portugal para a compra de cerca de 700 antenas móveis, em agosto, por um valor de 209 milhões de euros, naquela que foi a quinta transação da empresa em Portugal desde setembro de 2018.



No ano passado, a Cellnex Portuglal já havia feito negócio também com a Meo e com a Nos para a aquisição de antenas móveis em Portugal. Em janeiro de 2020, a Cellnex já tinha comprado cerca de 3.000 antenas à Meo. Em abril de 2020 a companhia espanhola chegou a acordo com a Nos para a aquisição de duas mil torres de telecomunicações, num negócio de 550 milhões de euros.