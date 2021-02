Cellnex: "Portugal é estratégico"

totalizaram 6,4 mil milhões, "na sua maioria destinados a investimentos ligados à geração de novas receitas, em particular a incorporação de novos ativos na Áustria, Dinamarca, Irlanda, Portugal e Reino Unido e a integração contínua e implementação de novos sites em França, assim como melhorias na eficiência e a manutenção da capacidade instalada", explicou a empresa em comunicado.



As receitas em 2020 atingiram 1,608 mil milhões de euros, mais 55% que no ano anterior, tendo o EBITDA subido 72% para alcançar os 1.182 milhões de euros. Os resultados estão no vermelho - subiram para 133 milhões - mas José Manuel Aisa, CFO, garante que são "compartíveis" com uma empresa a investir como a Cellnex tem investido, classificando, mesmo, a atuação financeira da companhia de prudente.



Em fevereiro tem 17,4 mil milhões de euros em caixa e linhas de crédito não utilizadas, e tem já em cima da mesa um novo aumento de capital de 7 mil milhões de euros, que irá a assembleia de acionistas no final de março.



Leia Também Omtel muda de marca para Cellnex seis meses após a sua compra investimentos6,4 mil milhões, "na sua maioria destinados a investimentos ligados à geração de novas receitas, em particular a incorporação de novos ativos na Áustria, Dinamarca, Irlanda, Portugal e Reino Unido e a integração contínua e implementação de novos sites em França, assim como melhorias na eficiência e a manutenção da capacidade instalada", explicou a empresa em comunicado.As receitas em 2020 atingiram 1,608 mil milhões de euros, mais 55% que no ano anterior, tendo o EBITDA subido 72% para alcançar os 1.182 milhões de euros. Os resultados estão no vermelho - subiram para 133 milhões - mas José Manuel Aisa, CFO, garante que são "compartíveis" com uma empresa a investir como a Cellnex tem investido, classificando, mesmo, a atuação financeira da companhia de prudente.Em fevereiro tem 17,4 mil milhões de euros em caixa e linhas de crédito não utilizadas, e tem já em cima da mesa um novo aumento de capital de 7 mil milhões de euros, que irá a assembleia de acionistas no final de março.

Tobías Martinez, "extraordinário".Sobre oportunidades em Portugal, "vemos muitas oportunidades", embora realce não ser interesse da Cellnex gerir redes de fibra ótica no último troço até a casa das pessoas, mas "um papel que não descartamos" é na rede de "backbone" troço principal haver troços a ligar as antenas. Uma coisa é certa e válida para todos os mercados: "não concorremos com os nossos cliente", pelo que afasta por completo a aquisição de espectro.Em Portugal, a Cellnex gere 5.876 sites, que integram os 128 mil com que ficarão depois de concretizadas as compras em curso. Ainda esta sexta-feira foi anunciada a aquisição de 7.000 sites da Polkomtel, por 1,6 mil milhões de euros, com o objetivo de investir mais 600 milhões no desenvolvimento de mais torres.