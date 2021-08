Altice ganha 25 milhões com venda de 700 antenas à Cellnext

A criação de uma nova entidade que vai vender cerca de 700 antenas de telecomunicações móveis já foi registada pela Altice, segundo noticia esta sexta-feira o Público . A Autoridade da Concorrência (AdC) aprovou o negócio com a Cellnex Portugal e, no próprio dia, a empresa liderada por Alexandre Fonseca registou o projeto de cisão que faz a transferência dos ativos de "infra-estrutura passiva para alojamento de equipamento da rede móvel (macro-sites e micro-sites)" para a sociedade Infratower.É esta nova sociedade que passa a deter os ativos, num valor líquido de 183,7 milhões de euros, apontam os documentos consultados pelo diário. Como o Negócios avançou , a Cellnex Portugal pretende investir 209 milhões de euros na operação, o que -- tendo em conta que ativos e passivos da nova entidade são valorizados em 183,7 milhões -- representa um ganho de cerca de 25 milhões de euros para a Altice.

Atualmente, a Cellnex tem cerca de 5.100 sites de telecomunicações no mercado português, que serão reforçados com mais estes 700. Os operadores têm optado por vender as suas infraestruturas a terceiros, como a Cellnex, com quem firmam acordos para utilização dessas antenas móveis. A Vodafone optou por criar a sua própria empresa de torres. A Cellnex tem, por seu lado, tido uma postura aguerrida de aquisições.