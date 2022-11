Cellnex com prejuízos de 255 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

A espanhola Cellnex registou prejuízos de 255 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Segundo a operadora de infraestruturas de telecomunicações, que apresentou esta sexta-feira os resultados entre janeiro e setembro, a contribuir para este resultado esteve, sobretudo, o "processo intenso das aquisições e da consequente expansão geográfica do grupo".Assim, devido às aquisições realizadas, as amortizações e os custos financeirosavançaram 52% e 28%, respetivamente, face ao mesmo período de 2021.

As receitas, por sua vez, atingiram os 2,57 mil milhões, o que se traduz num aumento de 46% quando comparado com os nove meses de 2021, tendo a unidade de infraestruturas para operadores dado o maior contributo. "Os serviços de infraestruturas para operadores de telecomunicações móveis perfizeram 90,5% das receitas (€2.328 milhões), mais 53% do que em 2021", destaca a empresa.



Já os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado subiram 45% para os 1,93 mil milhões de euros. Estes valores, segundo a empresa espanhola, "refletem, juntamente com o crescimento orgânico, o efeito da consolidação dos ativos do grupo adquiridos no ano passado".





torres e coberturas de edifícios da Nos,

Tobias Martinez, CEO da Cellnex, salienta o "forte terceiro trimestre" da empresa, acrescentando que os dados hoje apresentados oferecem confiança para os objetivos para o corrente ano."Permitam-me também sublinhar que, embora mantendo a nossa orientação para 2025, estamos a reforçar o nosso foco no nosso balanço e, como expressão disso, estamos empenhados em assegurar o estatuto de Investment Grade (BBB- classificação) da S&P", afirma.A operadora de infraestruturas de telecomunicações, que em Portugal chegou em abril a acordo para comprar asconfirma ainda as estimativas para o ano corrente, "com a receita entre os 3,4 e os 3,45 mil milhões de euros e o EBITDA entre os 2,61 e os 2,66 mil milhões", apontou.A 30 de setembro, a operadora tinha um total de 808 sites operacionais - sendo que este valor não incluí os 21 mil sites planeados para implantação até 2030 e operações pendentes de conclusão.Em Portugal, onde tem vindo a reforçar a operação, a empresa salienta o "acordo fechado com a Digi para a implantação de 2.000 pontos de presença (PoPs) nos sites da Cellnex em Portugal até ao final de 2023". Aproveitou ainda para anunciar a conclusão da aquisição das torres de telecomunicações da operadora britânica CK Hutchison, no Reino Unido.