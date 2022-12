CEO da Vodafone vai deixar cargo no final deste ano

O CEO do grupo Vodafone, Nick Read, vai deixar o cargo ao fim de quatro anos. Segundo a empresa, a posição será interinamente ocupada por Margherita Della Valle, atual diretora financeira da empresa.Nick Read deixará o cargo depois de um ano em que a empresa viu as ações descerem em bolsa e uma série de fusões caírem por terra. Entre elas está a finalização de acordos que teriam permitido reduzir o número de operadores em mercados cruciais para a empresa, como o Reino Unido, Itália e Espanha.Read vai manter-se no grupo como conselheiro até ao final de março, anunciou a empresa, em comunicado."Concordei com o Conselho de Administração que agora é o momento certo para passar a liderança a um novo líder, que possa desenvolver os pontos fortes da Vodafone e captar oportunidades relevantes", refere Nick Read, na mesma nota.Nos primeiros minutos após o anúncio, as ações da empresa subiram 2,24%. Neste momento, os títulos valorizam 0,16% para 91,29 libras.Desde outubro de 2018, mês em que Read assumiu a chefia do grupo, as ações da Vodafone caíram mais de 40% em bolsa. Num ano, a queda foi de mais de 18%. Neste momento, a avaliação em bolsa da empresa é de 25.028,2 milhões de libras.