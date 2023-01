Vodafone Espanha volta a mudar de CEO. Colman Deegan apresenta demissão

Leia Também Tobias Martínez demite-se do cargo de CEO da Cellnex

Margherita Della Valle.

Isto depois de um ano em que a empresa viu as ações descerem em bolsa e uma série de fusões caírem por terra. Entre elas a finalização de acordos que teriam permitido reduzir o número de operadores em mercados cruciais para a empresa, como o Reino Unido, Itália e Espanha.



O setor das telecomunicações em Espanha voltou a sofrer esta quinta-feira uma reviravolta, com a demissão de Colman Deegan do cargo de CEO da Vodafone naquele país.O diretor-executivo demissionário deixa o cargo a 31 de março, mas continuará a apoiar projetos estratégicos do grupo até finais de julho, refere a Vodafone em comunicado. "O seu sucessor será apontado em devido tempo", garante o grupo de telecomunicações britânico.A demissão de Deegan surge numa altura em que a operação do grupo em Espanha se encontra muito aquém do desejado e que a Vodafone leva a cabo alterações nos altos cargos de administração. "Aldo Bisio, CEO da Vodafone Itália, vai acumular o cargo de CCO do grupo a partir desta quinta-feira", refere a empresa, apontando ainda que a Vodafone Espanha passará a integrar o Cluster Europa e a responder diretamente à sua diretora-executiva, Serpil Timuray.Deegan deixa assim o cargo de CEO menos de dois anos após o ter assumido, em substituição do português António Coimbra, que passou a assumir funções como A demissão de Colman Deegan surge um dia após a demissão de Tobias Martínez da liderança da Cellnex, operadora espanhola de infraestruturas de telecomunicações, e pouco mais de um mês após o anúncio da saída do seu CEO a nível global, Nick Read. Até que seja apontado um sucessor, a posição é ocupada interinamente por