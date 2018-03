Consulta pública sobre CTT decorre até 19 de Março

A consulta pública sobre a proposta da Anacom para os novos indicadores de qualidade do serviço postal universal dos CTT já foi adiada por duas vezes, decorrendo, agora, até 19 de Março, informou o regulador, num comunicado em que fala do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.



O prazo foi estendido por duas vezes "a pedido dos CTT", especifica a Anacom.



E a propósito desta consulta pública, o regulador faz um apelo à participação nesta consulta pública por todos os interessados.



Continuar a ler "A Anacom considera muito importante que os consumidores e os outros utilizadores de comunicações participem nas consultas públicas que antecedem as suas decisões", acrescenta no mesmo comunicado.



A proposta da Anacom para os novos indicadores de serviço dos CTT impõe novas metas e objectivos para a entrega de cartas. Os CTT já pediram que os novos indicadores não afectem financeiramente a empresa.

Mais tempo para ser atendido Nos estabelecimentos postais, há menos atendimentos até 10 minutos. 2016 marcou o nível mais baixo desde 2006, não havendo ainda dados finais referentes a 2017. Ainda assim, acima dos objectivos estipulados. Há mais Demoras na entrega de correio azul até um dia útil Foi por pouco que os CTT não incorreram em penalização na entrega do correio azul até 1 dia útil em 2016. O mínimo fixado era de 93,5%, ficou nos 93,8%. Entregas de correio azul em dois dias ficaram abaixo dos 90% Só em 2006 e 2007 é que os indicadores tinham sido mais baixos do que em 2016, segundo dados da Anacom. Indicador global de qualidade de serviço no nível mais baixo desde 2006 Desde 2006, o indicador global de qualidade de serviço dos CTT está ao nível mais baixo. Em 2016, pouco passou dos 100 pontos: ficou nos 123. Há mais cartas a demorarem a chegar ao seu destino Até três dias úteis do correio normal, há mais cartas a não chegarem ao destino. Aqui os CTT não cumpriram o objectivo. Mas fizeram os mínimos em 2016. CTT falharam metas nas entregas do correio normal em 15 dias Foi neste indicador que os CTT falharam os objectivos definidos. O incumprimento levou à penalização nos preços praticados pelos Correios. Pontos de acesso postal acima das 2.300 unidades Nos últimos anos, desde a privatização, até tem aumentado, mas está longe das quase 4.000 que tinha no início do milénio.