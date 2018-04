Os credores da Oi podem ficar com 72,12% do capital da empresa, o que significa a diluição da posição dos actuais accionistas, entre eles a Pharol que detém 22,24% da operadora brasileira.

A informação foi avançada esta quinta-feira, 12 de Abril, pela operadora brasileira, depois de ter recebido o resultado das escolhas dos credores para receberem os seus créditos.

"A diluição total resultante da entrega do pacote de instrumentos financeiros (…) no contexto do aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração de 5 de Março de 2018, será de 72,12%, caso todos os credores tomem os passos necessários para participar da Oferta de Troca", informa a Oi em comunicado.