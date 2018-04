Oi prevê concluir conversão de dívida em Junho. Pharol deverá ficar com 7,66%

A Oi deverá concluir a conversão de dívida mais cedo. A data estipulada para o fim desta operação é 31 de Julho, mas o administrador financeiro da empresa, Carlos Augusto Brandão, revelou ao Valor Econômico que a intenção é terminar a operação em Junho.

Esta medida vai diluir a posição dos actuais accionistas, uma vez que converte dívidas em capital. Ainda ontem foi revelado que os credores da Oi deverão ficar com 72,12% do capital da empresa.

A Pharol detém 22,24% da Oi e, neste processo, deverá ficar com 7,66%, segundo a mesma publicação.

O administrador financeiro da Oi adiantou ainda, na mesma entrevista, que prevê que o aumento de capital, que deverá superar os quatro mil milhões de reais (956 milhões de euros), ocorra no quarto trimestre do ano.

A Pharol, que ficará assim com menos de 8% do capital da Oi, tem, quando for notificado o período para o aumento de capital, um período no qual poderá exercer o seu direito de preferência nessa capitalização.





Esta entrevista surgiu no dia em que a Oi revelou os resultados de 2017, tendo reportado uma queda dos prejuízos de 20,7% para 6,365 mil milhões de reais (1,5 mil milhões de euros), uma melhoria face aos mais de oito mil milhões de reais registados um ano antes.