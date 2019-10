Dense Air espera que impasse em torno do 5G esteja resolvido até dezembro

A Dense Air está disponível para "arranjar espaço" para outros operadores acederem à frequência dos 3,5 Ghz, essencial para a implementação do 5G em Portugal. A garantia foi dada pelo presidente executivo da empresa, Paul Senior, durante um encontro com jornalistas.





Nos últimos meses a empresa, que detém a licença dos 3,5 Ghz até 2025, reuniu-se várias vezes com o regulador. Após esses encontros, esta terá sido a solução proposta estando agora Dense Air a aguardar novas indicações por parte da Anacom para implementar esta reconfiguração da frequência, detalhou Toni Boyle, o diretor-geral da empresa para Portugal.





Questionado sobre quando é que previa que esta situação estivesse resolvida, Paul Senior respondeu que da parte da Dense Air "o mais rápido possível. Espero que seja antes do Natal".





Na prática, com esta solução apontada pelo responsável, a Dense Air continua a ser a titular da licença até 2025 e vai poder usar uma faixa desta frequência que permite implementar os seus serviços no país, os quais e consistem em fornecer densificadores da rede 5G aos operadores de telecomunicações. Isto é, a Dense Air desenvolveu uma tecnologia que permite aumentar a densidade da rede em sítios onde não há cobertura a 100%.





"O nosso negócio é apoiar os operadores, não é competir com eles. Os operadores são os nossos clientes", sublinhou Paul Senior, acrescentado que o objetivo é lançar os densificadores no mercado português no próximo ano.