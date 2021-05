Depois dos prejuízos há um ano, Nos lucra mais de 30 milhões no trimestre

A Nos lucrou, no primeiro trimestre deste ano, 30,5 milhões de euros, o que compara com os primeiros prejuízos da sua história, registados um ano antes, de 10,4 milhões.



Os resultados ficam assim acima das projeções dos analistas que apontavam para que o lucro líquido da empresa se situasse nos 26,1 milhões de euros no primeiro trimestre do ano.



De acordo com o comunicado, a empresa de telecomunicações teve uma queda nas receitas consolidadas de 2,3% para 337,4 milhões de euros, queda atribuída aos negócios não telecomunicações. Estes tiveram uma subida de 0,8% para 335,7 milhões de euros.





No primeiro trimestre deste ano, os cinemas estiveram fechados e registou-se o segundo confinamento. Enquanto o primeiro trimestre do ano passado, o confinamento só começou na última quinzena de março.O EBITDA consolidado caiu 0,4%, para 152,2 milhões, mas o das telecomunicações subiu 1,2% para 143,5 milhões.Segundo comunicado, o investimento (capex) total aumentou 8,7%, atingindo 96 milhões de euros. O que levou a que a rede fixa de alta velocidade atingisse, no final de março, 4,913 milhões de casas, mais 274 mil do que no final do trimestre homólogo.Em termos de serviços móveis, a Nos registou uma subida de 3%, totalizando 4,992 milhões, enquanto na rede fixa cresceram 37 mil, totalizando 1,462 milhões. A base de serviços totais prestados pela Nos superou os 9,9 milhões.