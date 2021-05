Ações da Nos disparam mais de 5% após resultados "acima do esperado" no trimestre

As ações da Nos estão a reagir em forte alta aos resultados do primeiro trimestre, que ficaram acima do previsto e mostram uma tendência de recuperação na atividade da operadora de telecomunicações.

As ações valorizam 2,93% para 3,022 euros, aliviando de uma valorização máxima de 5,45% para 3,096 euros, logo depois do arranque da sessão. Desde o início do ano as ações acumulam uma valorização de 5,74%.

Leia Também Depois dos prejuízos há um ano, Nos lucra mais de 30 milhões no trimestre

Esta forte subida das ações acontece depois de ontem a Nos ter anunciado que no primeiro trimestre deste ano obteve lucros de 30,5 milhões de euros, o que compara com os primeiros prejuízos da sua história, registados um ano antes, de 10,4 milhões.

Os resultados ficam assim acima das projeções dos analistas que apontavam para que o lucro líquido da empresa se situasse nos 26,1 milhões de euros no primeiro trimestre do ano.



O que dizem os analistas





Numa nota divulgada em reação às contas, o Morgan Stanley diz que os números apresentados "devem provocar uma recuperação de curto prazo na cotação das ações", embora a empresa continue "penalizada pelas incertezas relacionadas com o leilão do 5G", que podem ditar novas regras e entrada de novos operadores. Este banco de investimento tem uma recomendação de "equal-weight" para a ação, com um preço-alvo de 3,60 euros.

Os analistas do Barclays alinham no mesmo discurso, salientando que os resultados ficaram "acima do esperado", mas o "foco persiste na incerteza" relacionada com a possível entrada de um novo operador no mercado de telecomunicações em Portugal. O banco de investimento tem uma recomendação de Underweight para as ações, com um preço-alvo de 2,80 euros.

Também o Deutsche Bank mostra preocupação com os resultados do leilão de 5G, mas destaca que o EBITDA da Nos ficou 2% acima do esperado que a empresa conseguiu um bom desempenho no segmento empresarial. A recomendação é de "comprar" e o preço-alvo de 5 euros.