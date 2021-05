Nos acusa Anacom de incompetência no 5G

Leia Também Nos espera manter dividendo “atrativo”

Foram poucas as palavras da Nos sobre o leilão do 5G que ainda decorre. Na conferência telefónica com analistas, Miguel Almeida, presidente da operadora, voltou a criticar o regulador.Mas escusou-se a fazer muitos comentários: "Não há muito que possamos dizer neste momento, o leilão está em andamento. Não há nada que possamos dizer".Acabou por criticar novamente a Anacom, o regulador do setor. "A única coisa é que, o que aconteceu neste longo, longo leilão, confirma o que dissemos no passado", dizendo que "o regulador é incompetente e que a estrutura do leilão foi mal desenhada".O leilão começou em janeiro e ainda continua. Para Miguel Almeida, "o país está a sofrer com a incompetência do regulador, o que só atrasa a introdução do 5G em Portugal".