Diretor financeiro da Altice nos EUA afasta impacto da investigação

uma investigação judicial, a Operação Picoas, que revelou um alegado esquema financeiro em torno da Altice, detentora da antiga PT, que terá lesado o Estado e o grupo empresarial em centenas de milhões de euros.



No centro da investigação está o

cofundador Armando Pereira, que pagou no início desta semana uma caução de 10 milhões de euros para poder sair em liberdade, na sequência da revisão das medidas de coação no processo.

As investigações judiciais de que a Altice está a ser alvo em Portugal não terá efeito material no negócio nos Estados Unidos, segundo terá dito o "chief financial officer" Marc Sirota numa "conference call" com investidores.De acordo com a Bloomberg, o diretor financeiro do negócio norte-americano indicou aos investidores que não vê "impacto material" na divisão dos EUA, sublinhando que a investigação estará próxima de estar completa.Marc Sirota falava aos investidores depois de a Altice EUA ter divulgado resultados financeiros esta quarta-feira, segundo informações avançadas pela agência. No terceiro trimestre as receitas cederam 3,2%, face ao período homólogo, para 2,32 mil milhões de euros. O lucro foi de 66,8 milhões de dólares.O grupo de telecomunicações tem estado a braços com