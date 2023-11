“É importante concluir a nomeação na Anacom”, diz secretário-geral da Apritel

O representante do setor dos operadores de telecomunicações, que estiveram em guerra com o ainda presidente do regulador, pede pressa no processo que vai dar posse à nova líder da Anacom.

