Empresas portuguesas abaixo da média da UE nas vendas online

Cerca de 16% das empresas portuguesas com mais de 10 trabalhadores conseguiram obter mais de 1% do seu volume de negócios através das vendas online em 2021, menos do que a média da União Europeia, segundo o Eurostat De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 28 de dezembro, pelo gabinete europeu de estatística, a proporção das empresas que o consegue fazer é maior na média dos 27 Estados-membros. Em 2021, mais de 1% do volume de negócios adveio das vendas online em quase um quarto (19%) das empresas da União Europeia.Esta proporção subiu ligeiramente face ao ano anterior na UE. Em 2020, o primeiro da pandemia, as vendas online representaram 1% das vendas em 18% das empresas entre os 27. "A subida continuada da utilização do comércio eletrónico em muitos países foi promovida pela pandemia do coronavírus e as restrições, o que levaram tanto os clientes como as empresas a ter mais interesse nas vendas online", afirma o Eurostat.Em Portugal, estes números subiram em 2020 em consequência da pandemia, mas este ano a proporção de empresas portuguesas a ter pelo menos 1% do seu volume de negócios via Internet diminuiu. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, um quarto (20%) das empresas portuguesas com mais de 10 trabalhadores conseguiram fazê-lo, mas este ano a fatia é 4 pontos percentuais inferior.Esta redução é das maiores da União Europeia, ficando atrás apenas da Roménia e da Chéquia, com reduções na proporção destas empresas de seis e cinco pontos percentuais, para 12% e 25%, respetivamente.À semelhança de anos anteriores, foi mais comum às empresas vender a clientes dos seus próprios países (22% das empresas), sendo menos frequentes as vendas para clientes em outros Estados-membros (9%) e para o resto do mundo (5%).