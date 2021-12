Faltaram 85 mil trabalhadores ao turismo em Portugal em 2021

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal tem uma escassez de mão de obra significativa no turismo e viagens, com o WTTC a estimar que faltaram 85 mil trabalhadores ao setor este ano e que 53 mil vagas vão ficar por preencher em 2022.

Num relatório divulgado nesta terça-feira, 28 de dezembro, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês) estima que 85 mil postos de trabalho no turismo e viagens ficaram por preencher este ano, um pouco por todo o país.

Para o WTTC, os números são "preocupantes" e mostram o "impacto significativo" que a escassez de mão de obra pode ter na recuperação da economia portuguesa.

O Conselho Mundial usa dados compilados pela Oxford Economics e que analisa escassez de mão de obra em Portugal e em outros grandes mercados de turismo, como o Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Itália e Franca, focando-se no período entre Julho e Dezembro de 2021 e 2022.

"Todos os países revelaram escassez de mão de obra significativa, com a oferta de emprego a começar a superar a oferta de mão de obra disponível", refere o WTTC em comunicado.

À medida que as taxas de desemprego diminuem e a procura aumenta, as empresas do setor de turismo e viagem "têm tido dificuldades em preencher os postos de trabalho" e o relatório demonstra que, em Portugal, uma em cada seis ofertas de emprego ficam por preencher.



"A recuperação económica de Portugal pode ser prejudicada se não tivermos pessoas suficientes para preencher esses lugares à medida que os turistas regressam", afirmou Julia Simpson, presidente e diretora-executiva da WTTC, citada em comunicado.

O relatório mostra que a escassez de mão de obra começou a aumentar na segunda metade deste ano, sobretudo nos meses de verão com o aliviar das restrições, aumentando a pressão no setor.

No próximo ano, a estimativa da WTTC é que a escassez de mão de obra se mantenha no setor, mas menor. O organismo prevê que 53 mil vagas no turismo e viagens fiquem por preencher.