Telefónica prepara-se para despedir até 5 mil pessoas em Espanha

No total, o número representa mais de 25% do número total de trabalhadores naquele país (21 mil).



Em causa estão trabalhadores que nasceram até 1968, ou seja, com 55 anos ou mais, e com uma antiguidade mínima de 15 anos. A informação foi avançada pelos sindicatos, tendo, posteriormente, a operadora confirmado um "ajuste" da força de trabalho, sem detalhar qual o número de visados.



A Telefónica, operadora de telecomunicações espanhola, quer despedir até 5.124 trabalhadores em Espanha até 2026.

A empresa, que emprega cerca de 103 mil trabalhadores a nível global, não anunciou cortes da força de trabalho noutras regiões além da espanhola.



A gestão da empresa e os sindicatos têm pela frente um período de negociação, que durará cerca de um mês, segundo os meios de comunicações locais.





O corte na força de trabalho irá afetar as três unidades da empresa: Telefónica Espanha, Telefónica Móvil Espanha e Telefónica Soluções.A redução deve-se ao "exigente processo de transformação e adaptação que a nova era digital exige", justificou a operadora, em declarações ao Financial Times.