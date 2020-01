Estudo: Vodafone tem a melhor rede móvel no Alentejo

O Alentejo foi a primeira zona escolhida pela Anacom para elaborar o levantamento de dados sobre a qualidade do serviço de comunicações móveis em Portugal. E de acordo com as conclusões divulgadas esta terça-feira, 14 de janeiro, a Vodafone foi a operadora que registou melhor desempenho de cobertura das redes 3G e 4G, seguindo-se a Meo e, depois, a Nos.





O estudo analisou a cobertura das redes da Meo, Nos e Vodafone. E foi feito em maio de 2019 nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, bem como em parte dos distritos de Santarém e Setúbal, num total de 58 municípios e 34% da superfície do país.