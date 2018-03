Finlândia investe 844 milhões na Nokia para aumentar influência sobre a empresa

A Solidium, empresa pública da Finlândia que gere as participações do Estado em empresas, comprou uma posição de 3,3% na Nokia por 844 milhões de euros para a aumentar a influência do governo sobre a maior companhia do país, avança a Reuters.





"Acreditamos que este será um bom investimento. É preciso lembrar que a Nokia é a maior empresa da Finlândia e a participação do Estado tem sido muito pequena", afirmou o CEO da Solidium, Antti Makinen, em declarações à agência noticiosa.