Governo aprova incentivos financeiros a projeto de 24 milhões da Altice

O Governo aprovou a concessão de incentivos financeiros a um projeto promovido pela Altice Labs, antiga PT Inovação, comprada pela Altice em 2015. O Power - Empowering a Digital Future, como foi denominado o projeto, prevê um investimento de 24 milhões de euros e conta com a participação do Instituto de Telecomunicações, a Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes.

"Dado o seu impacto macroeconómico, considera-se que o projeto reúne as condições necessárias à concessão de incentivos financeiros previstos para os grandes projetos de investimento, o que justificou a obtenção da pré-vinculação da Comissão Diretiva do Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), em 30 de novembro de 2021, quanto ao incentivo máximo a conceder", lê-se no despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.

O documento não detalha, contudo, os valores em causa. Explica apenas que o projeto pressupõe um investimento total de, aproximadamente, 24 milhões de Euros e que "contribuirá para o aumento do volume de despesas em Investigação & Desenvolvimento Tecnológico [...] por parte da Altice Labs de cerca de 19,7 milhões de euros, podendo, numa fase posterior, implicar a realização de novos investimentos pelos copromotores ou até por outras empresas".

Segundo o mesmo documento, "a concretização do projeto irá permitir à Altice Labs não apenas manter como também ampliar a sua quota de mercado nos mercados e geografias em que já está presente, assim como endereçar novos segmentos de negócio a nível mundial, com serviços inovadores no âmbito de IoT [internet das coisas] industrial (com base em 5G), IoT para aglomerados urbanos/cidades/municípios, e, simultaneamente, expandir para novos espaços de negócio no segmento dos serviços Big Data e de monetização de dados e analítica, e mercados digitais para algoritmia cognitiva e não cognitiva associada".