Governo "conta muito com a Altice" para fazer investimentos na conetividade, diz Galamba

Centro de Interligação de Redes Internacionais da Altice Portugal, que decorreu esta quarta-feira, em Oeiras. No total, o investimento da Altice superou os 3 milhões de euros, com cofinanciamento da União Europeia.

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta quarta-feira que o Governo "conta muito com a Altice, e com todas as empresas neste ecossistema, para fazerem, juntamente com o Executivo, os investimentos necessários" que permitam tornar o país num destino competitivo em termos de conetividade.As declarações do responsável pela tutela das telecomunicações foram feitas durante a inauguração do



"Este é um setor estratégico para Portugal, em termos de investimento privado e público. São setores como este que dão valor acrescentado ao país", reforçou, defendendo que a estratégia para subir salários e melhorar a qualidade de vida dos portugueses, "de que tanto se fala" poderá passar precisamente por este setor.





"Muitas vezes falamos sobre a necessidade de aumentar salários e melhorar a qualidade de vida, e admito que haja coisas a fazer, mas o maior desafio é atrair setores e investimento que tragam valor acrescentado. Devemos olhar para este setor como oportunidade disso mesmo, de melhorar a qualidade de vida e subir salários", reforçou.



Em meados de agosto, já depois de conhecida a "Operação Picoas", que suspeita de fraude fiscal por parte de altos cargos da operadora, o ministro das Infraestruturas salientou a necessidade de "aferir o grau de compromisso da Altice com o país". O encontro com Ana Figueiredo aconteceu no início de outubro, dia 2, no qual, segundo revelou a CEO da operadora, foi transmitido que, existindo estabilidade, a Altice continuaria a "apostar na conectividade com o desenvolvimento de infraestruturas de nova geração em Portugal".



A Altice Portugal anunciou um novo investimento em Portugal, numa altura em que o futuro da empresa está sob grande escrutínio, com o grupo Altice a considerar várias opções para fazer face à montanha de dívida.