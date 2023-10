Altice Portugal pede a Galamba "estabilidade regulatória" para prosseguir com investimento

A CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo (na foto), reuniu-se esta segunda-feira com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, para uma reunião que teve como foco o debate de "temas relevantes do setor"."Foi uma reunião normal, regular, com um dos nossos principais 'stakeholders' [partes interessadas], o ministro que tutela o setor das comunicações eletrónicas, para debater temas relevantes do setor", revelou fonte oficial da Altice Portugal, em declarações ao Negócios.A operadora de telecomunicações disse que vai continuar a "apostar na conectividade com o desenvolvimento de infraestruturas de nova geração em Portugal", assim como "na inovação".Ressalvou, contudo, que é necessário compromisso por parte do Executivo. "É necessário que existam condições estáveis para prosseguirmos com o nosso investimento no país. É importante que haja também um compromisso por parte do Governo no sentido de assegurar estabilidade regulatória para o setor, de forma a que Portugal continue a estar na vanguarda desta indústria a nível mundial", acrescentou a mesma fonte.

O ministro das Infraestruturas disse em meados de agosto que tinha um encontro marcado com a líder da Altice Portugal, tratando-se do primeiro desde que foi conhecida a Operação Picoas - que suspeita de fraude fiscal por parte de altos cargos da operadora. Na altura, Galamba disse que, além da reunião com Ana Figueiredo, que classificou como já "habitual", queria encontrar-se também com o acionista maioritário da Altice, Patrick Drahi, para "aferir o grau de compromisso da empresa", uma vez que, afirmou, "o investimento da operadora no país é determinante".



Contudo, sabe o Negócios, a reunião com Drahi nunca chegou a ser pedida por parte do ministério que tutela as telecomunicações.