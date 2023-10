Altice Portugal inaugura centro de redes internacionais. Investimento superou os 3 milhões

Leia Também CEO da Altice Portugal ao lado dos maiores operadores europeus em apelo a Bruxelas

A Altice Portugal inaugurou esta quarta-feira um Centro de Interligação de Redes Internacionais, num evento que contou com a presença do ministro das Infraestruturas, João Galamba.O novo espaço, que se situa em Linda-a-Velha, em Oeiras, representou um investimento de mais de 3 milhões de euros, tendo sido "cofinanciado pela União Europeia", revela a empresa de telecomunicações, numa nota enviada às redações."É mais um investimento que comprova o grau de compromisso da Altice com Portugal", afirmou a CEO da operadora de telecomunicações, Ana Figueiredo (na foto), no discurso de abertura do evento.

Designada por Altice LdV, este novo espaço apresenta-se como "uma alternativa aberta e neutral para a interligação de redes nacionais e internacionais em Portugal, oferecendo escala e competitividade à área metropolitana de Lisboa", que "visa alojar redes internacionais de telecomunicações, alavancando a facilidade de interconexão entre a instalação e as estações de amarração de cabos submarinos, teleportos, redes terrestres de longo curso e outros centros de dados", detalha a operadora.



O investimento foi feito através da unidade de negócio responsável pelo desenvolvimento e gestão de serviços internacionais de telecomunicações da operadora, a Altice Wholesale Solutions. Trata-se do segundo centro deste género no país, sendo o outro da Equinix.





"São estes os espaços que permitem que as cidades europeias se estabeleçam como 'hubs' europeus", defendeu a responsável pela Altice Portugal, acrescentando que a antiga PT tem "estado diretamente envolvida no contexto internacional das telecomunicações".



"Portugal tem sido palco do anúncio de investimento internacional, nomeadamente novos cabos submarinos e grandes centros de processamento de dados. Neste campo, a Altice continua a ser um 'player' relevante", acrescentou, detalhando que várias empresas escolheram as estações da Altice devido "ao conhecimento" da equipa e "à qualidade" das redes.



Numa primeira fase, o centro permitiu criar "10 postos de trabalho especializados", mas a empresa acredita que o número poderá "vir a crescer nos próximos tempos".



O centro da Altice já conta com parceiros, nomeadamente a De-cix, a Aire Networks, a Exa, a iBasis e o Medusa, revelou Alexander Freese, responsável pelas operações da Altice Portugal. E o objetivo, acrescentou, é que também os operadores concorrentes em território nacional, como a Nos e Vodafone, procurem este centro. "É aberto e neutro. Temos concorrentes cá em Portugal, mas queremos que também esses façam parte do nosso centro. Esta é a tendência", acrescentou.



A escolha de instalar este novo centro em Linda-a-Velha, "num dos primeiros centros de telecomunicações da antiga Marconi", explica a empresa, teve em consideração vários aspetos, entre os quais a "reabilitação de uma infraestrutura existente, numa ótica de sustentabilidade, a proximidade a infraestruturas internacionais relevantes, como as estações de cabos submarinos de Carcavelos, Seixal e Sesimbra, e o potencial como nó da rede internacional da Altice".





"apostar na conectividade com o desenvolvimento de infraestruturas de nova geração em Portugal", assim como "na inovação".

Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, enalteceu a decisão da Altice de escolher o município, acrescentando que tal se deve ao facto de ser "um ambiente amigo e saudável, que permite a intereção entre empresas e o desenvolvimento de riqueza".A Altice Portugal anuncia, assim, um novo investimento em Portugal, numa altura em que o futuro da empresa está sob grande escrutínio, com o grupo Altice a considerar várias opções para fazer face à montanha de dívida.No início de outubro, depois de um encontro com o ministro das Infraestruturas , Ana Figueiredo (na foto), que lidera a operação em Portugal, garantiu que, "havendo estabilidade", a operadora irá continuar aE a relevância desse contributo para o país voltou hoje a ser reforçado pela empresa. "Com este novo Centro de Interligação de Redes Internacionais, a Altice Portugal contribui para colocar Lisboa entre as cidades europeias mais relevantes desta indústria, auferindo-lhe um papel de destaque neste ecossistema internacional e mundial", defende a operadora no mesmo comunicado.