"Na qualidade de secretário de Estado para a Transição Digital, cumpre-me o grato dever de louvar publicamente as entidades, identificadas em anexo, que, desde o início da epidemia covid-19, voluntariamente, participaram na definição e operacionalização de soluções concretas no combate à pandemia e proteção do tecido produtivo e da economia, pela dedicação e empenho colocados na sua atuação, evidenciando, em todas as circunstâncias, um excecional sentido do dever e uma permanente disponibilidade para o serviço público".

É assim que o secretário de Estado para a Transição Digital, André Aragão de Azevedo, explica o louvor, publicado em Diário da República . "