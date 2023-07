Huawei prepara regresso aos telemóveis 5G

A Huawei está a preparar o regresso à indústria dos telemóveis 5G no final deste ano, avança a Reuters. O regresso da fabricante chinesa visa recuperar terreno numa indústria na qual foi fortemente penalizada após as restrições impostas pelos Estados Unidos, que cortaram o acesso da empresa a tecnologias essenciais para a produção de telemóveis.

Em maio de 2020, a administração Trump exigiu que os subcontratados da Huawei solicitassem autorização para usar componentes norte-americanos, bloqueando efetivamente o fornecimento de produtos fabricados por empresas sediadas nos Estados Unidos. A decisão penalizou a atividade do grupo, sobretudo nos smartphones onde a Huawei quase desapareceu do mercado.

Segundo revelaram fontes conhecedoras do tema à Reuters, a Huawei deverá conseguir contornar as restrições à venda de semicondutores a fabricantes chinesas, devendo ser capaz de adquirir chips 5G no mercado interno - através dos seus próprios avanços nesta área e também com recurso à maior fabricante de chips chinesas, a Semiconductor Manufacturing International.Um regresso da Huawei ao mercado de telemóveis 5G aconteceria numa altura em que tanto os Estados Unidos como vários países da União Europeia - entre os quais Portugal - classificam a empresa como "um risco à segurança nacional" e levam a cabos esforços para excluí-la das redes de telecomunicações 5G.