Pequim admite retaliar chumbo da Huawei no 5G

O afastamento da Huawei do 5G poderá vir a ter consequências políticas e económicas para Portugal, com Pequim a admitir retaliar caso o afastamento da tecnológica chinesa da rede de 5G nacional se venha a confirmar. As autoridades chinesas, segundo informação recolhida pelo Negócios, ficaram perplexas com o facto de o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço ter ido mais longe no tratamento negativo da Huawei do que outros

...