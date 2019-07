No primeiro semestre as receitas da operadora cresceram 1% apesar de terem sido impactadas pela redução das tarifas de terminação e da subscrição de canais de desporto “premium”.

A Nos encerrou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 90,2 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 13% face ao mesmo período do ano passado.





As receitas totais registaram um ligeiro aumento de 1,2% para 781,7 milhões de euros. Este montante é praticamente todo derivado do negócio de telecomunicações que nos primeiros seis meses do ano somou 747,6 milhões de euros, um crescimento de 1% impactado pela "redução das tarifas de terminação e pelo consumo de canais desportivos "premium"", justifica a empresa liderada por Miguel Almeida em comunicado enviado esta segunda-feira à CMVM.