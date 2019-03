Medidas regulatórias devem retirar até 40 milhões de euros em receitas à Altice

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, afirma que a empresa deverá perder entre 30 a 40 milhões de euros em receitas entre dois exercícios, devido a medidas regulatórias.

No ano passado, "evaporaram-se 17 milhões de euros em receitas devido a medidas regulatórias", explicou Alexandre Fonseca num encontro com jornalistas depois de a Altice Portugal, que detém a Meo, ter revelado na quinta-feira um crescimento das receitas no último trimestre do ano, face ao período de três meses anterior. Mas, no final do ano, houve uma quebra.

Já este ano, essas perdas deverão rondar os 22 milhões de euros. Por isso, entre os dois anos, "serão 30 a 40 milhões de euros de receita que não vamos conseguir alcançar única e exclusivamente por medidas regulatórias", notou o CEO da Altice Portugal. Isto ao longo dos últimos dois exercícios.

A empresa disse, na quinta-feira, que "os níveis de angariação mais elevados, a melhoria na taxa de desligamento e incremento no ARPU (receita média por cliente) dos novos clientes" conduziram a que a receita total da Altice Portugal tenha crescido no quarto trimestre se comparado com o trimestre anterior. Atingiu os 526 milhões de euros.

No conjunto do ano, as receitas atingiram 2.073,7 milhões de euros, um decréscimo face aos 2.200 milhões um ano antes ou 2.141 milhões nas contas reexpressas.