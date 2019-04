Com a redução das taxas cobradas aos CTT e à Meo, a Anacom espera que as operadoras reduzam os preços cobrados aos clientes e que tenham mais margem para realizar investimentos.

As propostas já foram comunicadas à Comissão Europeia, ao Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) e às autoridades reguladoras nacionais dos restantes Estados-membros, "para eventuais comentários". A Anacom aguarda agora pela aprovação destas taxas.



Com estas reduções, refere a Anacom em comunicado enviado às redações, "é de esperar repercussões nas ofertas grossitas, tornando-as mais competitivas e, finalmente, preços mais reduzidos nos produtos de retalho".



A Anacom "espera também que esta alteração em baixa possa vir a contribuir para a promoção do investimento na modernização das redes de comunicações eletrónicas e postais", acrescenta o regulador.

