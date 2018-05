Miguel Almeida: Compromissos propostos pela Altice "são uma piada"

A Nos, pela voz de Miguel Almeida, é muito crítica sobre os remédios que a Altice terá proposto para ficar com a Media Capital. O Expresso avançou que a Altice propôs oito remédios.



Para Miguel Almeida esses remédios "são uma piada". E acrescenta: "É tão absurdo e ridículo que perguntamos se não estão a faltar ao respeito para com a Autoridade da Concorrência".



Não disse mais sobre os remédios. Mas, em conferência com os analistas, ainda deixou a interrogação depois destas afirmações: "é claro o que pensamos sobre os remédios?".



A Nos e os restantes interessados têm até dia 21 de Maio para fazer os comentários às propostas de remédios da Altice. Conforme noticiou o Expresso, a Altice fez oito propostas para fazer passar a compra da Media Capital.





Um dos compromissos é a autonomização dos negócios de distribuição de canais, conteúdos, publicidade e televisão digital terrestre, com a garantia dada pela Altice de que estes negócios serão da responsabilidade de empresas distintas dentro do grupo.

Na televisão digital terrestre, a Altice compromete-se ao acesso em condições de transparência de preço e numa base não discriminatória, o que, aliás, ficou previsto no concurso que atribuiu à Meo a rede TDT.